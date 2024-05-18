Welcome home, Cap 🫡 pic.twitter.com/b78E36m5So — New York Yankees (@Yankees) May 17, 2024

紐約洋基18日棒打美聯爐主白襪，「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）洋基生涯第39次同場開轟，助隊4比2獲勝。這是洋基近期的5連勝，暫時在美聯東區領先金鶯1場勝差。

賈吉第12轟在美聯也僅次於金鶯韓德森（GunnarHenderson）的13轟，加上史坦頓第10轟，洋基雙塔成為美聯最先達到「雙十」的二人組。今年國聯最快達陣的是大谷翔平、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的道奇二人組，這也反映在兩隊的戰績上，道奇現於國西暫居龍頭。過去39次賈吉和史坦頓同場開轟，洋基累積35勝4敗，勝率近9成。

近幾日棒子火燙的賈吉對雙城演出「單場4長打」，白襪投手克萊文傑（Mike Clevinger）不敢對決，首局就連送賈吉3顆壞球，賈吉等了1球就出棒轟成左外野433呎陽春炮！賈吉第2個打席獲得四壞保送，第3個打席敬遠四壞，第4個打席仍是四壞球，單場3次保送。

史坦頓第4局擊出撞到圍牆的深遠二壘打，第6局上來第1球就轟出左外野圍牆，擊球初速116.2英里（時速187公里），歷來達到115英里的強力全壘打產量最多的就是史坦頓。賈吉打第三棒，前面是索托（Juan Soto），後面是佛度戈（Alex Verdugo），史坦頓打第五棒沒有與賈吉連在一起。