新竹市政府推動各項育兒政策，新竹市衛生局18日表示，市府持續落實「0到6歲市府養」政策，並推動衛生福利部幼兒專責醫師制度計畫，截至今年，竹市3個行政區參與專責醫師計畫的布建率已達100％，加入計畫幼兒達1萬500人，涵蓋率96.28％。

市長高虹安表示，幼兒專責醫師制度計畫已有新竹台大分院新竹醫院、新竹市立馬偕兒童醫院及新竹國泰綜合醫院3家醫院及21家小兒科診所，共57位幼兒專責醫師加入，提供竹市3歲以下幼兒5個健康行動把關及2個關懷轉介。

衛生局長陳厚全表示，為配合衛福部去年11月起，從孕期開始推廣政策，並考量竹市1歲內已加入計畫幼兒比例相較其他年齡層略低，因此擴大邀請竹市設有婦產科醫療院所、診所及產後護理之家一同打造專屬幼兒幸福園地，透過多元轉介渠道，讓孩子自出生開始立即加入照護。

衛生局說明，幼兒專責醫師5個行動把關及2個關懷轉介服務內容包括，兒童膽道閉鎖篩檢、預防保健、預防接種、衛生教育、牙齒塗氟、居家訪視及通報轉介，相關資訊民眾可至衛生局網站或洽新竹市衛生局幼兒專責醫師制度計畫專線。