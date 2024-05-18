小S（徐熙娣）和許雅鈞育有3個寶貝女兒，大女兒許曦文（Elly）今年滿18歲，更被美國兩所名校加州大學伯克萊分校（UC Berkeley）和南加大（UC Berkeley）錄取，接下來就要赴美當留學生。昨(17日)晚間，Elly突然發文說想去刺青，但媽媽會氣瘋不同意，甚至把她趕出家門，讓她很猶豫。

Elly昨在Threads發文說：「有點想刺青，但我怕後悔，也怕被趕出家門」，並曬出自己上半身僅穿內衣、下半身穿黑色長褲的辣照，少女的纖瘦體態令人羨慕。有網友打趣說：「我幫你跟小S說」，Elly急忙求饒：「noooo!! 她會氣瘋」，還有人說沒差，「又沒差反正你九月就要被趕出家門了」，Elly滿臉問號回：「???」，其他人解釋：「他是指，你要去美國了」。

小S和二女兒許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（Alice）合照。（圖／翻攝自elephantdee IG）

小S育有3個女兒。（圖／中時資料照）

還有其他粉絲說小S年輕時更叛逆，應該沒什麼，力挺回應：「我以妳媽的粉絲身份支持妳」、「不用擔心，你媽也沒被趕出門」、「趁年輕，放肆做自己，我們就喜歡你媽媽和阿姨年輕時做自己的樣子」、「媽媽手指也有刺呀」。而Elly先前被證實申請上南加州大學、加州大學伯克萊分校，她對商學院有興趣，而這兩間學校的商學院排名都是世界頂尖。

Elly發文。（圖／翻攝自 Threads）

Elly回應網友留言。（圖／翻攝自 Threads）

對此，小S當時受訪為女兒表示驕傲，直言：「她一直以來在學業上都很努力，學校成績都維持的非常好。」到時會先陪女兒到美國生活，等孩子安頓好了就會回來。王偉忠則爆料小S第一時間就跟他報喜，還大哭噴淚，王偉忠反虧：「女兒不管讀什麼學校，學歷都比妳高很多啊！」