Obi Toppin SLAMS it down on Isaiah Hartenstein 🔨pic.twitter.com/DbxO5I0V2N — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 18, 2024

這個東區準決賽系列戰主場球隊就是不會輸！溜馬18日在主場靠著6人得分上雙，其中席亞卡25分、7籃板及5助攻表現最為搶眼，終場116比103轟垮尼克，把東區準決賽扳成3平，搶七大戰20日回紐約進行，上次尼克回到麥迪遜花園廣場打G7是在1995年5月21日，當時東區準決賽對手也是溜馬，尼克卻以95比97輸球淘汰。

原本拉鋸僵局在上半場結束前產生變化，尼克突然找不到準星，讓地主溜馬趁機打出17比2猛攻，一度擴大領先到13分，上半場結束，溜馬61比51領先，席亞卡半場15分，尼克以迪文森佐、麥克布萊德各有15分最高，但布朗生投13中2、4罰中1，半場僅拿5分。

溜馬第三節逐漸擴大領先差距，一度靠著麥克康奈三分打，取得84比66大幅領先，不過尼克也靠布朗生第三節包辦14分追上；隨著哈特末節腹部受傷進入休息室內治療且提前退場不打，溜馬繼續擴大分差，薛波德最後7分52秒投進三分外線，溜馬102比79大幅領先。

不過布朗生仍未認輸，接連投進兩顆三分球持續追分，可是溜馬換成托平、透納兩人接連灌籃取分穩住領先，打到比賽還剩3分39秒，仍以95比113落後的尼克，趁著暫停把所有主力換下休息，擺明提前宣告投降，準備回到紐約麥迪遜花園廣場迎接G7了。