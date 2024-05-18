校園霸凌事件頻傳，引起社會關注。一名網友表示，最近發現20年前曾經霸凌過他的學姐，如今竟然在幼兒園裡面當老師，讓他難以接受，忍不住質疑「天生的惡魔，有什麼資格當老師？」這引起了網友的關注，不少人安慰原PO，並建議他若還有證據，可以嘗試透過法律途徑解決。

一名網友在臉書社團《靠北幼稚園》上發文表示，最近偶然發現，過去曾在高中霸凌過他的學姐，大學念了幼保系，現在是某間幼兒園的老師，讓他難以接受。

原PO控訴，這位學姐曾把人叫到廁所裡，逼人脫光衣服，即使過了20年，她也是受害人之一，至今無法釋懷，當年被那位學姐欺負過的人，有些人因情緒問題無法完成學業，但學姐自己卻讀到大學畢業，還出來當老師，這種人有什麼資格當老師？根本是天生的惡魔！

貼文引起網友討論，「霸凌者永不該被原諒」、「如果沒有過法律追訴期，就提出證據舉報她」、「黑暗榮耀真實版上線」、「正面對決，應該是讓她害怕到自行轉校或離職」、「你可以跟園長講，如果你的孩子在這邊就讀，那方法就更多了」。

而韓國近日公布《2026學年大學入學招生計劃》，將限制有校園霸凌紀錄的高中生報考全國10所師範大學，不少台灣網友看完表示，台灣應該也要比照辦理，無法想像受害者有朝一日發現霸凌者為人師表，會有多錯愕與絕望。

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