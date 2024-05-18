板橋某寵物餐廳有私自繁殖及貓咪不當飼養，新北市動保處查該發現，店家未申請動物展演卻利用貓咪與客人互動營業，販售不明分包裝飼料以及未施打狂犬病疫苗等。動保處表示，店家已違反《動物保護法》及《動物傳染病防治條例》，裁罰業者11萬元，並帶回7隻貓咪協助開放送養。

板橋某寵物餐廳有私自繁殖及貓咪不當飼養遭民眾向動保處檢舉。（動保處提供）

民眾向動保處檢舉業者虐貓，只讓貓咪洗冷水澡，洗完後在冷氣房或陰涼處自然乾，不讓員工用吹風機幫貓吹乾；貓咪洗完澡使用精油塗抹身體，造成貓隻皮膚大範圍灼傷，毛脫落、皮膚紅腫。

民眾指稱，從貓舍接來的幼貓，才1個月大就讓牠待在店內跟其他成貓相處，讓客人玩，沒有隔離也沒顧慮到幼貓是否容易得到傳染病、細菌；並質疑店內貓咪生病不吃喝，因而導致死亡。

動保處接獲檢舉案火速前往現場查核，經查店家飼養7隻貓，已全數絕育，但無施打狂犬病疫苗紀錄，已違反《動物傳染病防治條例》及新北市政府防治措施規定，依法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

店家販售逗貓棒、飼料等，供民眾餵食貓咪。（動保處提供）

另店家販售逗貓棒、飼料等，供民眾餵食貓咪，未申請動物展演卻利用貓咪與客人互動營業，已違反《動保法》，處5萬至25萬元罰鍰。現場販售分裝飼料，分包未標示飼料相關成分資訊，處3萬至15萬元罰鍰。

至於店內貓咪生病未就醫導致死亡，業者說明，咖啡廳店內貓咪除有自己飼養也有朋友不想養送過來，貓咪生病都會送動物醫院治療，先前死亡貓咪「咪醬」是前飼主棄養，飼養1個月後不吃不喝，被其他員工帶去送醫治療後死亡。

業者說，貓咪「丁丁」被動物醫院診斷為傳染性腹膜炎，不久後死亡。為確認飼養情形，動保處要求業者需提供就醫紀錄。

此外，民眾質疑店家私自繁殖及生病貓咪未就醫尚待查證，一旦屬實，將依據動保法再開罰。動保處於15日再次稽查，店家已自上次稽查後歇業，考量店家人力恐有照顧不周情形，經幾番溝通，同意7隻貓咪全數交由動保處開放認養。

動保處表示，飼養犬貓每年應定期施打狂犬病疫苗，未取得特定寵物業許可證，不得從事犬貓繁殖、寄養、買賣等業務。以動物招徠生意，進行動物展演行為，依《動保法》第6條之1應取得動物展演許可證。

動保處說，販賣飼料應標示清楚，不得販賣染有病原微生物、有害寵物健康物質之含量超出安全容許量、逾有效日期、未依規定標示、標示不明或標示不全等之寵物食品，由於罰款金額高，呼籲店家不要以身試法，以免得不償失。