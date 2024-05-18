一名56歲澳洲籍女子戴比，去年12月10日涉嫌，從馬來西亞攜帶海洛因3890克、古柯鹼384克來台，海關發現後通報警方，桃園地檢署依毒品罪嫌起訴，目前由法院審理中。不過戴比子女稱母親沒有犯這個罪行，並在網路發起請願。

該網路請願稱，戴比目前被囚禁在台灣，她被誤認為她沒有犯的罪。認識戴比的人都知道，她有純潔、善良的心，她還是5個孩子的母親，卻面臨死刑或無期徒刑，戴比也不允許與家人聯繫。該請願呼籲，希望大家簽屬請願書，將呈交給法院，為她的正義而戰，目前已有近3000人連署。

不過桃園地檢署調查，去年12月10日，戴比在馬來西亞以1800元美金為代價，由運毒集團人員將毒品放入行李箱，再由戴比帶來台灣，不過入境時海關攔檢發現有異，並扣得毒品。

戴比被逮後，起初否認犯案，稱以為裡面是衣服，一直到法院審理時才坦承犯案。另日前因羈押期滿，戴比希望解除羈押，但法院認為，戴比原本就打算在台灣留幾天，足見有逃亡之虞，加上其共犯前夫尚未到案，有串證之虞。法院也提到，雖戴比稱已經數個月無法和家人聯繫、不通中文、對我國食物無法適應，雖然值得同情，但這並非是否羈押要審酌的，因此駁回聲請。

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