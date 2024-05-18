桃園市桃園區東埔里、信光里辦公室，聯合舉辦「愛心公益市集」活動，今天（18日）在桃園區正康二街東埔公園內舉行，有愛薩Blue樂團演奏、愛心義剪及義賣、知名伴手禮攤位、趣味遊戲、天爸市集等，愛心義賣所得並全數捐給北門國小文教基金會。

桃園分局警方結合愛心公益市集活動，當場宣導識詐及交通安全。（翻攝畫面）

桃園警察分局落實警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，藉由生動活潑的互動，宣導最新詐騙手法-AI變臉詐騙。

桃園分局吳明彥分局長呼籲，為避免「AI變臉、變聲偽造假親友！」等手法詐騙，請於接到假親友的來電時，請對方「左右擺擺頭、臉前揮揮手」辨識，並詢問事先約定好的「通關密語」或是自家人才知道的獨門暗器做防範。

提醒務必謹記「2不及3要」，一起來防範AI詐騙！所謂2不：眼見不為憑不匯款、不提供個人資料。所謂3要：要記得與親友約定通關密語、要求對方左右擺頭或在臉前揮手、有疑慮時要撥打165反詐騙專線來多方做查證。

桃園分局也提醒民眾，留意交通安全，並加強宣導「防制酒駕、駕駛車輛應該停讓行人、行經路口及行穿線應減速慢行、路上行人也要遵守交通安全規則、注意大型車內輪差產生的危險性」等基本的交通安全常識灌輸給民眾，希望交通安全理念全面深化於民眾內心，以有效防制相關交通事故發生，確保良好的交通秩序，營造友善的交通環境。

反詐騙意識及交通安全理念與民眾生活息息相關，桃園分局將持續利用各項機會來強化宣導，減少民眾受騙機會，也希望降低相關交通事故發生，確保民眾生命及財產安全！