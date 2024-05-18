台中市30歲謝姓男子與30歲柯姓女友，去年5月產下的男嬰，謝男供稱因小孩出生不久即死亡，便將遺體丟棄在石岡區租屋處後方水井，因良心不安今年初向警方自首。但檢警調查發現，竟是柯女分娩後不想留下小孩，才由謝男將男嬰放入滿水的浴缸淹死後棄屍，檢察官上月26日偵結，依殺人等罪起訴謝、柯，將由國民法官審判。

檢警調查，謝男與柯女從大學時期開始交往，原本在東勢區租屋同居，2022年10月柯女發現懷孕，隔月前往婦產科檢查，胎兒已滿13周，預產期在2023年5月，謝男考量經濟狀況要求拿掉小孩，柯女則是留住小孩，兩人多次為此發生爭吵，謝男遂搬到石岡區租屋處。

2023年5月26日柯女下班返回東勢租屋處，發現羊水破裂，緊急通知謝男前來，由謝男負責接生，深夜10點多在浴室內產下男嬰，不料柯女突然表示不願留下小孩，謝男隨即將浴缸放滿水，將健康男嬰放入浴缸內溺斃，殘忍結束男嬰短暫人生。

檢警調查，謝男當下確認男嬰死亡，以毛巾包裹後，連同胎盤裝入大型塑膠袋內，帶回石岡租屋處，將男嬰遺體放置在神明廳下方，去年5月27日將整袋遺體丟入租屋處後方的水井，兩人因良心不安，今年1月12日凌晨向警方自首。

檢警前往該水井撈出用塑膠袋包裝的嬰屍，早已腐爛成「糊狀嬰屍」，由於該口水井是地主取水灌溉農作物使用，不料竟遭謝男棄屍，地主也未發現井水有異，拿屍水澆灌農作物達半年，鄰里錯愕驚恐不已。

台中地檢署上個月26日偵結，將羈押的謝男、柯女依殺人及棄屍罪嫌起訴，並依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，將由國民法官審理。

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