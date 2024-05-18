立法院昨上演全武行，爆出多波主席台攻防戰，導致多名立委掛彩。對此，國民黨立委許宇甄喊話，準總統賴清德不要以40％的得票觀點衡量60％的非綠民意。她質疑，昨日混亂場面，多名綠委一副要致人於死的舉動難道是賴的要求？提醒賴清德，不要在上任前顛倒是非，他不是民進黨的總統，更不是新潮流的總統。

許宇甄表示，昨朝野立委於立法院處理「立法院職權行使法部分條文修正草案」的混亂情況，2天後就要上任的賴清德凖總統仍以一己之私，黨派之見來看立法院17日的混亂場面。她直言，不要以40％的得票觀點衡量60％的非綠民意。

她強調，國會改革就是要強化國會監督能量，2015年蔡英文總統競選時就提出相關主張，8年來民進黨不願意落實，現在由國民黨團、民眾黨團幫助實現，請民進黨團不要再用杯葛方式破壞改革。

她指出，賴清德在臉書上寫道，他「要感謝每一位捍衛黨團提案、上台發言的民進黨委員們，面對程序不正義的議事過程，大家仍奮戰到最後一刻，展現民進黨守護民主的堅強意志。」，然而賴清德可能忘了1月13日他在當選演說提到，「人民期待有能力的政府和有效率的制衡，這新的民意，我們充分理解，完全尊重。」

許宇甄提到，民進黨委員無視國民黨、民眾黨委員3天3夜的辛勤排隊，硬要插隊衝進入議場，她質疑，到底是誰在破壞立法院秩序？是誰造成程序不正義？民進黨團17日一早就展露出非置排隊守候入場的國民黨、民眾黨立委於死地的態勢，難道這是賴清德的要求？更是賴清德的道德標準，認為排隊可以插隊嗎？

她表示，賴清德當過4屆立法委員，應該知道立法院議事規則，表決的方法分哪幾種，要怎麼表決，議事規則第35條寫得清清楚楚，就是由主席決定。有意見可以發言，當然反對方也可以提出停止發言動議，表決時擔心有問題，也可以提出重複表決，昨天無一不是按照立法院議事規則進行。

她呼籲，賴清德不要在上任之前就顛倒是非，指鹿為馬，更不要以個人的意識形態漠視真正的程序正義，期望賴凖總統是全民的總統，不是民進黨的總統，更不是新潮流的總統。