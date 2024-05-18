台北市內有5個公共浴池、泡腳池，其中前山公園男、女公共浴池，因為浴池的水來自中山樓原湯，且免費，所以深受長輩青睞。不過民進黨台北市議員陳怡君發現，前山公園浴池女湯部分，溫泉水疑似因為水源不足、漏水等緣故一直無法補滿，導致將近20位長輩擠在3坪大的浴池泡澡，這讓前胸貼後背的長輩不但尷尬，也無法有效放鬆泡湯，要求市府局處應盡速改善。

陳怡君指出，前山溫泉的水源是來自於中山樓，有民眾投訴中山樓前的水管多處不停地冒出溫泉水，即使關上止水閥，仍然無法止住熱騰騰的溫泉水往外流，這讓民眾看在眼裡都是浪費，並質疑前山公園女湯無水可用，就是因為有水管漏水的狀況肇因。

陳怡君說，針對前山公園浴池，公園處做了一份狀況外的調查報告，陳怡君表示，男湯的部分其實都沒有問題，水源水溫都足夠，就是到女湯的部分，不是水源不足，不然就是不夠熱，但公園處的調查報告卻針對男湯浴池要分幾格的問題，但針對女湯的部分，公園處卻未做任何調查，「這實在是一份很離譜且無用的調查報告！該調查根本沒有針對重點問題著手！」

陳怡君建議，請產發局增加儲水槽、添購加熱棒，要做就要做好，不要讓上山泡溫泉的民眾失望掃興。此外，陳怡君也點出，前山公園浴池外的泡腳池也因無管理，所以相當髒亂，就連復興公園泡腳池的滅火器也過期了！這五個免費溫泉之處是台北市的驕傲，怎麼市府維護管理都這麼隨便呢？

產發局表示，經議員提醒後，已於第一時間前往中山樓漏水現場查勘，查該支溫泉管非屬前山公園湯屋溫泉管線，惟為珍惜保育溫泉水源，緊急包紮避免溢流。產業局已請北水處及公園處近中山樓範圍內之巡查人員以及中山樓園區駐警單位協助注意，如果異常情形請立即通知，對於溫泉資源保育做即時因應。

產發局直言，中山樓溫泉區過去因無溫泉取供事業，幾十年來私有溫泉管線混亂，疏於維護漏水耗損溫泉，台北自來水事業處預計於2025至2026年鋪設公共管線，2027年開放民眾申請，屆時產業局將依溫泉法第15條「已設置公共管線之溫泉區，直轄市、縣（市）主管機關應命舊有之私設管線者限期拆除；屆期不拆除者，由直轄市、縣（市）主管機關依法強制執行。」規定拆除中山樓園區私設管線。