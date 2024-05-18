民眾夏天吹冷氣最在意的就是電費，有網友好奇詢問，大家吹冷氣時，風量是設定自動模式還是手動調整？不少人都是手動調整風量，覺得冷就把風量轉小，太熱再調大。日本冷氣大廠則說明，冷氣風量在開啟後應設定成自動模式，因為弱風或微風運轉時，室內要達到所設定的溫度時間會變長，比較耗電；自動模式可以瞬間讓室溫下降，冷得快且省電。

一名網友曾在論壇「mobile01」發文表示，家裡新裝一台變頻冷氣，師傅建議冷氣最好設定固定溫度，再調整風量，如果風量忽大忽小會比較耗電；原PO不解「這樣的話不是設定『自動模式』更省電嗎？」

貼文引發討論，有些網友直言通常都是手動調整風量；不過內行人則說自動模式比較省電，一名網友透露，朋友自己開業裝修冷氣，建議不論哪個牌子的變頻冷氣都應該設定自動模式，而且溫度不要調太低。

事實上，日本富士通空調也在官網表示，開冷氣時風量應該設定自動模式，因為弱風或微風運轉時，室內溫度要達到所設定溫度的時間會變長，是耗電原因之一；風量自動可以瞬間讓室溫下降，快速達到所設定的溫度，吹起來涼快又較省電。