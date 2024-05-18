國道3號北向62.7公里、大溪交流道，今（18）日上午10時43分發生一起車禍事故，現場共有4輛轎車追撞並佔用內線，導致後方車流回堵6公里，高公局獲報已派員趕抵處理，截至目前11時10分尚未排除事故，提醒用路人小心駕駛。

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