快改道！國3大溪交流道「4車追撞」紫爆 車流回堵6公里 11:282024/05/18 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 截自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北向62.7公里、大溪交流道，今（18）日上午10時43分發生一起車禍事故，現場共有4輛轎車追撞並佔用內線，導致後方車流回堵6公里，高公局獲報已派員趕抵處理，截至目前11時10分尚未排除事故，提醒用路人小心駕駛。 機長夫偷吃美艷女空服！人妻開車跟監200公里 驚見1幕求償百萬 無良院長仗勢逼護理師「夜班滾床」 警夫驚呆！白養兒崩潰怒告 「霸總」逼員工輪流性侵少女 還拿針刺腿成蜂窩！ 法官怒判15年 #大溪交流道 #車流回堵 #6公里 #國3 #4車追撞 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中死亡車禍！機車卡貨車底 23歲男騎士傷重不治 17:212024/05/21 社會 凌濤曝美國也看不下去了！友台眾議員批「綠委阻撓國會改革」 10:472024/05/21 政治 「站起來」輪椅妹來了 ！批黑箱法案今到立院場外 畫面曝光 09:102024/05/21 政治 上次尾椎骨折 郭國文今穿護腰：一拐一拐進議場 08:412024/05/21 政治 美防長：伊朗總統墜機事故 美國沒扮演任何角色 13:392024/05/21 國際 WEF旅遊競爭力報告出爐 日本排第3 大陸擠進前10名 23:412024/05/21 國際 陸殲-20戰機交付率輾壓美F-35 將超越250％ 15:392024/05/21 軍事 國道死亡事故大車肇事占4成 分心駕駛最致命 13:052024/05/21 社會 變裝皇后來了！妮妃雅立院外華麗登場：捍衛我們在乎的事 16:482024/05/21 政治 台灣應對美國有信心 蓬佩奧稱兩岸若開打「美國一定到」 15:292024/05/21 政治 黃金又飆新高！45年專家驚呆 預言「這時間」衝破萬天價 10:402024/05/21 財經 國會亂 韓國瑜遭綠委嗆「要負最大責任」 當下表情曝光 12:222024/05/21 政治 柯建銘喊話要求 韓國瑜2度宣布休息協商 10:302024/05/21 政治 德國麥森瓷器特展開跑 絕美瓷器藝術現身 21:382024/05/21 財經 聚焦海洋保育 新北舉辦國小模擬聯合國大會 12:532024/05/21 生活 NBA》不想打巴黎奧運？約基奇：需要再考慮一下 10:322024/05/21 體育 台人熱愛出國！這地區卻沒人去 內行曝原因：很麻煩 13:482024/05/21 生活 不斷更新》立院通過藍白提案 國民黨團提延長開會至今晚12時 07:262024/05/21 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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