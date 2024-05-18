立法院會昨處理國會改革法案，朝野立委上演肉搏戰，主要爭論的「國會改革五大法案」為《立法院職權行使法》等修法，藍白合推版本增訂藐視國會罪、立委調查聽證權、也要總統國情報告即時詢答；綠營則堅稱修法過程沒有充分討論，更批在野黨不當擴張立法院權力。媒體人黃暐瀚指出，這五大法案會讓國會權力極大化，若通過後新內閣的閣員都要遵守，狀況會非常不一樣。

朝野立委昨為國會改革法案上演表決大戰，在議場爆發全武行。對於五大法案的內容及後續影響，媒體人黃暐瀚昨在政論節目《關鍵時刻》一一說明。

黃暐瀚指出，「總統國情報告常態化」，藍白共提的法案，要求每年2月1日前送書面報告，3月1日前要到立院報告，採即時詢答，但這會讓將卸任的立委看過報告後就離開國會，時間有一點問題，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，總統國情報告後要即時詢答是違憲。

「立法院調查權、聽證權」，黃暐瀚解釋，民進黨認為已經有司法、監察院了，這是把國會的權力極大化。

第三個「藐視國會罪」，黃暐瀚直言，這是最大的癥結點，以後官員在立法院詢答時，若跟立委唇槍舌劍，就有可能觸犯藐視國會罪，但還需要經過立委提議、表決才成立，若被定罪會有刑責和罰款。

黃暐瀚續指，第四個是「強化人事同意權」，現在立法院已經有考試院、監察院、NCC的人事同意權，但通過後每個提名人都要寫問卷、報告。

第五個「立法院正副院長記名投票」，黃暐瀚則說，這是最沒有爭議的一點，不知道民進黨為甚麼反對，因為地方議會已經實施記名投票，但民進黨立院黨團總召柯建銘稱這會違憲。

黃暐瀚說，這五個法案一共六十幾條條文，但只有國民黨、民眾黨聯合提出的版本，民進黨雖有提案但沒有排入、被司法委員會封殺，所以17日才只有表決國民黨版本。若國會改革法案都通過，5月20日新的內閣閣員都要適用新的辦法，狀況會非常不同。