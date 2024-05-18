嘉義市長黃敏惠前往考場為考生們加油打氣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠上午在郭添財等人陪同下前往考場為考生們加油打氣，也慰勞陪考家長的辛勞。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

113年國中教育會考今（18日）、明兩天登場，嘉義地區5考場共5630名考生報名應試，因疫情去年已改類降級，今年試務工作回歸疫情前之標準程序辦理，一早嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁也到考場關心，為考生加油打氣。

嘉義市教育處長郭添財表示，今年嘉義考區有5630名考生報名，分別在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應試，嘉義市計有2715名應屆國三生參加，其中嘉義市轄內3個考場，已請台灣電力公司、自來水公司、警察局等單位就考場電力、供水、交通安全維護等給予協助，另也針對臨近考場的活動，已請各單位務必配合降低音量，相關工程亦暫停施工，以維護考生最佳權益。

黃敏惠上午在郭添財等人陪同下前往考場為考生們加油打氣，也慰勞陪考家長的辛勞，並感謝試務人員、各國中校長及師長們，這2天為考生們的付出，同時關心考場情形，黃敏惠市勉勵考生以平常心應試，發揮最強的實力，相信5A＋＋的成績，必定勝券在握。

嘉義縣長嘉義縣長翁章梁上午也到考場關心，為考生加油打氣。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長嘉義縣長翁章梁上午也到考場關心，為考生加油打氣。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長嘉義縣長翁章梁上午也到考場關心，為考生加油打氣，受到考生熱情歡迎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁說，為縮短城鄉教育資源差距，縣府與多家民間單位合作，每年編列經費補助學校辦理晚自習，透過老師陪伴與同儕討論強化學習成果，鼓勵學生只要花時間在念書上，就會獲得相對的學習成效。今年也為考生們準備會考文具祝福包，祝所有人考試順利。

嘉義縣教育處長李美華表示，偏遠學校阿里山國中小、大埔國中小及豐山實驗教育學校到考場的路途遙遠，需提前1日至嘉義市住宿，感謝HOTEL HI提供住宿優惠，幫助考生順利應考，也感謝各校師長陪伴學生面對大考，祝福考試過程一切順利。