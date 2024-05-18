立法院昨（17日）處理在野黨所提國會改革法案，爆發多次衝突，民進黨黨團今早開記者會，一一呈現施暴惡行，民進黨立院黨團總召柯建銘痛批，弄權一時，淒涼萬古，台灣民主已經完全死亡，自己的國家要自己救，國民黨用這種手段，我們要贏得論述的空間完全被沒收。

柯建銘表示，今天以非常悲憤、沉重心情開記者會，藍白聯手賣台把台灣推向不可逆的環境，台灣民主已經完全死亡，他感到很愧疚，因為他恨腳不成剛，他腳才剛動完手術，還沒完全復原，否則第一個受傷的一定是他，不是沈伯洋，他也要澄清賴清德總統所說，「反守為攻」，是輸了表決，但要贏得論述、贏得民心，傅崐萁竟然說當家不鬧事，國民黨只有這種手段。

柯建銘指出，昨天為什麼他不上台發言，因為上台發言就是立法院長韓國瑜的圈套，假民主來反民主，他拒絕這種行為，大家可以看到，他雖然沒上台發言，但是他不時在議場裡告誡韓國瑜，要像個男人，不要躲在女立委後面，「你現在在賣台，韓國瑜你配當立法院長嗎？」

柯建銘表示，所有的國會職權行使法一路沒收、不給發言，這何其惡質？昨天、前天他和吳思瑤、莊瑞雄連續兩天都跟韓國瑜說，歷史關鍵就在你手上，我們30年來表決幾萬次，輸沒問題，但是要有合法的表決程序，所以他昨天在議場跟韓國瑜拜託，找個角度大家可以走，為什麼要硬幹？真的急著賣台嗎？

柯建銘指出，乃至於花東快也可議，但離譜的是從來沒有討論過就表決，沒人知道內容，這絕對不能接受，30年來，從來沒發生過的事情，台灣民主一路走來有民主程序，願賭服輸我們越挫越勇，成為世界民主典範，但是現在卻成為香港化，未來是非常險峻。

柯建銘警示，這個模式一直下去，國民黨抽出逕付二讀，未來委員會就不見了，重要法律沒得審，只剩下口水，而且這已經走向不可逆，為什麼他們這麼急，中共統戰已經對台灣高度滲透，為什麼看到傅崐萁發生地震還要去大陸，他們籌畫很久了，照著這種模式一直往前進，直接面對的就是中國大陸，這個還不險峻嗎？而且會越來越嚴重。

柯建銘表示，第二階段他們會無所不用其極，利用議事上任何面向，讓你沒辦法執政，還有工會法警消可以罷工，萬一這種事情發生，那就已經落入中共手上，他昨天不上台發言，就是嚴重指控韓國瑜，昨天的朝野協商，就是不要讓民主毀掉，立法院活字典周萬來，也走到這條路，真的是狼狽為奸。

柯建銘痛批，傅崐萁和黃國昌朝野協商的時候毫無論述能力，只有反手抹黑而已，弄直播迷惑台灣，黃國昌一句話都不會說，法學博士怎麼來的？昨天民進黨只能不斷提出點名表決、提出反表決，甚至清點人數，就是在阻擋台灣民主崩盤。

柯建銘呼籲，禮拜二重新登場，請國民黨主席朱立倫出來面對、請民眾黨主席柯文哲出來面對，這兩黨是不是要聯合賣台？請韓國瑜懸崖勒馬，還有藍白立委，辛辛苦苦選出來不是來賣台，民眾黨不分區是來當幫手嗎？台灣選民如何看這一刻？小草如何看待民眾黨？要講一句沉重的話，自己的國家自己救。

民進黨立委鍾佳濱表示，昨天沒收表決，上次立法院議場最後一次舉手表決是1996年，裝設表決器後，立法院都是電子表決器，都在媒體和民眾監督下，為什麼要沒收表決就是要黑箱，昨天立法院前聚集的年輕朋友，就是為了反黑箱，因為自己的未來不能斷送在一個黑箱的國會議員手上。

鍾佳濱指出，這也是為什麼要具名表決的原因，立法院職權行使法也有寫出記名以及不記名投票的規則，昨天一群人擠在主席台，立委來來去去，但多少次表決數額都一樣，2016年前瞻基礎建設沒有電子表決時，當時唱名表決，這要向歷史負責，昨天年輕人聚集後，他們就倉皇的草草結束過水式的表決，我們知道民主在這裡看到希望，沒辦法改變各黨團立委席次分配，但人民可以透過發聲，提案是否被社會所接受，就是要公開討論記名表決。

民進黨立委洪申翰表示，守住民主程序和國家利益是我們肩膀上的責任，昨天看到荒謬的一幕很重要的是藍白知道自己法案是違憲的，所以他們不敢負責，怕未來有人追究，最後用了舉手表決，藍白逼著議事人員用這種方式，他們真的很難數清楚，只是簡單給個數字，這不是議事人員的錯，是逼著在這種情境做這麼荒謬的事情。

洪申翰痛批，舉手表決國會改革，結果把國會帶回30多年前，這到底算什麼改革？前一天晚上黃國昌在媒體前面說，國會改革是最高機密，什麼時候法案審查變成最高機密？如果同樣的話在十年前，馬英九會怎麼罵他？為什麼會有這麼多人在立法院外高喊黃國昌垃圾？