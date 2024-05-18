花蓮縣花蓮市府前路花防部美崙營區，今（18日）上午9時33分傳出工程鷹架倒塌事件，造成6人受傷送醫，其中有3人壓傷較嚴重，所幸無生命危險。對此，花防部表示，將依法、依約要求專案管理公司及營造商，按職安法接受相關單位調查，釐清肇案責任。

消防局據報，位在美崙地區，二支部美崙營區正進行司令台整建工程，上午9時33分，已搭到3層樓高的鷹架突然倒塌，現場9名工人，有人被倒塌的鷹架壓住受困，有人閃避逃出，有6人被壓傷送醫，其中3人傷勢較為嚴重，但意識都清醒，未有生命危險。

對此，花防部表示，所轄美崙營區興安工程營造商今（18）日上午施工時，發生鷹架倒塌造成六名施工人員受傷，單位立即封鎖現場，並協助傷員送醫。

花防部指出，將依法、依約要求專案管理公司及營造商，按職安法接受相關單位調查，釐清肇案責任；另持續要求合約廠商落實各項風險管控作為，確維工安紀律。