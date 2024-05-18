113年國中教育會考於5月18、19日登場，桃園市長張善政18日上午前往桃園市武陵高中及桃園特殊教育學校，視察「桃園考區113年國中教育會考考場」，勉勵承辦會考考場學校試務人員，並為考生加油打氣。

張善政表示，自己在求學時期，也曾經歷過各個階段不同的升學考試，因此考生緊張焦慮的心情，他很能感同身受，勉勵所有考生保持平常心、發揮實力、取得好成績。

張善政也說，感謝學校試務人員的用心，並提醒若有違規情事發生，務必確保其他考生的權益、及時制止，是維持考場秩序及安全非常重要的工作，病祝福今日各考場試務順利，所有考生們都能取得好成績，考上心目中理想學校。

教育局表示，桃園考區共2萬468名考生，分別就近於22間考場學校應試。為提供考生良好應試環境，桃園市各考場學校內外部環境已於考前完成清潔及消毒，考試當日也視情況加強試場及廁所消毒，以提供安全之應試環境。國中教育會考預計6月7日開放網路成績查詢。