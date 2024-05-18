67歲女星謝玲玲過去因《婉君表妹》被譽為天才童星，她在當紅之際嫁給富商林建岳淡出演藝圈，兩人育有2子3女，1995年因王祖賢介入離婚。近日，謝玲玲大兒子林孝賢傳出和有D級上圍的女星胡美貽交往，女方甚至已經住進豪宅同居。對此，謝玲玲受訪時避談，表示兒子有交友自由。有網友另外在小紅書問她是否不滿意兒媳婦？她則回應兒子沒結婚，也不可能有兒媳婦。

據《香港01》報導，林孝賢最近與胡美貽傳出緋聞，主因女方疑似曬出照片地點是林孝賢和謝玲玲等人所住的豪宅，而謝玲玲在IG上更是與胡美貽互相關注，頗有提前預習婆媳生活的意味。對此，謝玲玲近日出席慈善畫展，林孝賢到場力挺母親但快閃，將回應戀情傳聞的任務交到謝玲玲身上。

謝玲玲回應網友。（圖／翻攝自小紅書）

謝玲玲表示，自己是很開明的母親，尊重孩子也不會過問小孩的交友情況，問她是否已經見過胡美貽？謝玲玲避答，但稱兒子本來就可以隨意交朋友，時代已經跟過去不一樣，現在年輕人也不一定要生兒育女，生活過得開心就好。

謝玲玲是林建岳前妻。（圖／中時資料照）

見此，有網友在小紅書問：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」港媒指她按讚並回應：「我兩個兒子都還沒結婚」，但如今點進小紅書查看，已不見按讚僅剩留言回應。而胡美貽傳出跟「千億太子」林孝賢秘戀後更新IG頻率變少，上月出席活動被問戀情，胡美貽尷尬說：「還是工作為主」，又問她為何和謝玲玲在IG上互相關注？胡美貽低調說：「是朋友」。