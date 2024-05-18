春風（後）、柯震東合照網友秒歪樓。（混血兒娛樂）

春風三喜臨門！繼入圍金馬新人獎、入圍【2024台北電影節】最佳新演員、所主演的藝術電影《白衣蒼狗》（MONGREL）又入圍第77屆坎城影展電影節平行單元之一的「導演雙周」肯定，日前受邀前往參與電影宣傳，這也是春風第一次前往坎城，來到藍天碧海的坎城，春風自嘲自己是「網壞」，隨意PO了幾張在街頭的照片，立刻引發網友炸裂直稱春風「帥到國外去、帥到掉渣」。

春風分享了抵達坎城後，16日參加了台灣之夜，接下來就是在坎城晃晃，跟大家一起聚聚，體驗一下影展的氛圍，接下來就是20日的導演雙週首映系列活動，可以跟《白衣蒼狗》劇組的大家一起參與世界首映，很是期待。

當然來到坎城不能錯過的除了美景就是在地美食，春風也入鄉隨俗的在街邊享用佳餚，很享受浪漫南法蔚藍海岸的生蠔，並透露論好吃還是台灣食物第一等!!國外的月亮再圓都沒有故鄉的圓，想回台即刻享用正港的台灣味才過癮。

這回在坎城的台灣之夜，春風全身的造型皆由BALMAIN提供，BALMAIN自帶華麗優雅的反差正與春風的氣質形象不謀而合，春風也在社群上調侃自己「人稱芳苑鄉89天花板，aka做你的格aka南法小野馬。」後來記者透過瞭解，原來是最新玖壹壹單曲 《做你的格》也即將發行，春風跨海預告讓粉絲非常期待。

在坎城，春風還遇到了許多在台灣也難得相遇的九把刀、吳慷仁，特別是和好兄弟柯震東在街頭隨意擺酷拍照，沒想到照片才上傳就引發粉絲暴動，直說「好兄弟連街拍都超時尚」，不過也有網友搞笑稱「這照片太有CP感，怎麼透露出基情感。」接二連三在電影大螢幕獲得肯定，不過春風說唱歌還是最愛，謙虛表示入圍都是靠導演跟團隊一起合作，這回藉著《白衣蒼狗》來坎城十分新奇，增廣見聞。