每年4～9月是秋葵的產季，其不僅口感特殊，還富含許多營養價值，如膳食纖維、維生素A、β-胡蘿蔔素，以及礦物質鈣、鎂、鉀等，對於調節血壓、幫助消化、維護視力、強化免疫系統、控制體重、預防大腸癌，都能發揮正面功效，很值得納入日常飲食清單。但值得注意的是，料理秋葵前要先保留蒂頭，汆燙後再切除，若先切除恐害營養流失。

食用秋葵好處多多！根據癌症基金會官網資料顯示，秋葵含有水溶性纖維果膠、半乳聚糖，以及阿拉伯樹膠，皆屬於水溶性膳食纖維，除了可降血壓、幫助消化、有利控制體重外，對於預防大腸癌也有幫助。

該資料還指出，秋葵含有維生素A及β-胡蘿蔔素，其不僅有益於視網膜健康、維護視力、強化免疫系統，亦能抑制不正常細胞生成，達到防止癌症發生的作用；以及能維持健康及濕潤的內外表皮，像是消化管道、尿道、生殖管道、皮膚及肺，對於保護胃黏膜及預防胃潰瘍也有幫助。

另外，該資料提到，依美國高血壓防治飲食指引建議，應多攝取礦物質組合「鎂、鉀、鈣」，而這些成分在秋葵裡都有，且含量也不低。除此，秋葵也含有抗氧化物質例如維生素C、硒、鋅，有助於增強抗氧化能力及提升免疫機能，從而預防感染。

但要注意的是，農糧署曾於粉專發文提醒，在料理秋葵前，可先保留蒂頭，再以流動清水洗去表面細毛，或以削皮刀將蒂頭去皮後再料理，能避免黏液流失。若以整根汆燙，建議1～2分鐘後即可撈出，避免烹調過久導致營養流失，接著再放入冰水冰鎮保留口感。