桃園市蘆竹警分局為強化社區治安，於外社派出所轄區的山腳里活動中心舉辦社區治安會議，由外社所所長江宏翔所長主持，及蘆竹分局防治組組長李家興、巡官黄郁珊、外事警員黄筱婷、交通組巡官梁郁瑩、偵查隊偵查佐蔡銘遠等人協助辦理，此次會議邀請轄區山腳里里長、鄰長與居民等40名鄉親一同參與。

蘆竹警分局表示，此次會中針對當前識詐阻詐、交通安全、犯罪防治、防空避難等重點項目宣導，江所長亦以案例提醒鄉親長輩，詐騙手法層出不窮且不斷推陳出新，請鄉親提高警覺，天下沒有白吃的午餐，勿輕易相信穩賺不賠的投資訊息，避免加入來路不明的LINE群組，以免受騙上當，此外交通安全也不容忽視的重點議題，江所長宣導民眾應遵守交通規則，勿酒駕、超速，路口應讓停等，山腳里徐里長及現場3位長輩也分享了遇詐騙的經驗，警方提醒民眾，在接獲疑似詐騙電話時，撥打165反詐專線查證。

蘆竹警分局說，此次會議在熱烈的討論中圓滿結束，鄉親們皆表示獲益良多，外社派出所將持續辦理此類社區治安會議，以直接面對面的方式，增進互信基礎，凝聚警民對治安與交通工作之共識，也將妥適運用民力，共同建構社區警政維護治安，提升預防犯罪免疫力、減少被害。