東浪嘉年華沙灘排球賽邀請比基尼辣妹開球，火辣指數破表。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府今（18）日起一連兩天於杉原灣推出「東浪嘉年華」活動，上午舉辦SUP競速賽及沙灘排球賽，邀請比基尼辣妹鳴槍開球，火辣指數破表；晚間則有沙灘音樂會，日夜精彩紛呈。由於現場停車管制，縣府呼籲民眾不開車、少騎車、搭接駁。

「東浪嘉年華」活動首日，儘管陽光炙熱，擋不住遊客熱情，大小朋友樂在親子沙雕體驗、欣賞大型風箏展；海陸則同時舉辦SUP競速賽及沙灘排球賽，來自全台各地的運動愛好者一展身手、交流切磋。

SUP競速賽前由當地莿桐部落耆老進行傳統祈福儀式，緊接由比基尼辣妹及現場嘉賓共同鳴槍開賽。來自高雄市的黃姓選手表示，首次參加東浪嘉年華活動，划SUP的同時還能欣賞太平洋海天一色的美景，希望賽事逐年擴大，吸引更多玩家參賽。

另外，民眾及遊客眾所期待的沙灘音樂會將於下午4點重磅登場，包括韋禮安、Faye詹雯婷、怕胖團、葛西瓦×艾怡良、徐佳瑩、夜貓組、9M88、冰球樂團、家家及黃明志feat.巴大雄等重量級卡司，其中，葛西瓦×艾怡良及黃明志feat.巴大雄更將首度同台飆唱。

台東縣政府再次強調，會場不提供汽車停車位，請民眾將汽車停放在馬亨亨大道，搭乘「接駁車」到會場。接駁服務為5月18日及19日上午9點起，以巡迴接駁停靠馬亨亨大道／勝利街口、馬亨亨大道／中山路口（原住民會館）及杉原灣；下午2點前班距約30分一班，下午2點後後班距約10至15分一班，進場末班車將於晚間8點自馬亨亨大道／勝利街口發車；離場接駁自晚間9點30分起至11點直至民眾散場完畢，歡迎民眾多加利用接駁車往返。