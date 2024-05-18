今年國中教育會考社會科考了高速公路回數票及電動自行車等議題，相當生活化。國中老師表示，今年社會科考題有一半以上是圖表題，且部分試題取材跨學科，具備閱讀理解能力並能轉譯及有辦法分析圖表資料的考生，始能得高分。

今年社會科試題皆為四選一選擇題，第1至43題為單題，第44至54題為題組題，合計共54題。其中，圖表型試題高達29題，超過一半，這份試題相當重視資料解讀及圖表轉譯的能力。

新北市中平國中地理科老師賈生玲以第33題為例，題目以「太平洋光纖電纜網路」為素材，該電纜為一條跨越太平洋的海底電纜，表中呈現四條海底電纜東、西端點所在的位置，學生需運用經緯度的概念，判斷其中哪一條最可能接連東南亞市場？這一題就是要考學生的圖表轉譯能力。

社會科試題取材加入對社會公共議題的關注及全球環境的關懷。賈生玲說，第26題以石門水庫集水區範圍圖為素材，學生需運用水文相關概念及讀圖能力判斷，評估若要針對水庫的相關問題作整治，何項說明最合理？這一題希望引導學生關心所處的社會議題。

高雄市路竹高中公民與社會科老師施秀玲指出，社會科有一些題目使新聞時事連結，如第46至48題題組題，以2022年4月政府修正道路交通管理處罰條例將「電動自行車」更名為「微型電動二輪車」，並進行車牌管理、強制納保及年齡規範等措施，考學生這些變革需要經過何種程序及違法相關法律責任為何？

此外，第24題以小華整理客廳時發現的高速公路回數票為題材，學生需透過網友回覆的訊息，判斷高速公路回數票的收費方式等變革為何？師秀玲指出，現在學生可能不知道回數票是什麼，不過題目中有呈現相關圖片，他們一樣可以作答。

高雄市明義國中歷史科老師陳莉婷說，第43題提供台灣四個主要港口的在19世紀末至20世紀30年代之間，每十年的輸出額總和，學生必須根據表中四個港口對外國及對日本的出金額變化，推論當時各個港口的輸出額比重及變化，可能是受到什麼政策影響。她認為，這一題數據量多，鑑別度高。