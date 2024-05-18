高雄某國小女教務主任指控，曾在該校實習的李姓男老師，意圖於女廁性侵她，後續還兩度偷拍她如廁的裙底風光，就其3次不法行為，提告求償60萬元，高雄法院判李應賠償12萬元，可上訴。

判決指出，李姓老師於2019年8月至隔年1月底，在高雄某國小擔任實習老師，實習完畢後，就於台南某國小任教。當時在高雄某國小擔任教務主任女老師指控，2019年11月間，李趁她率學校社團出賽返校之際，尾隨她闖進女廁意圖性侵，所幸並未得逞，事後李均否認，且最後性平調查以「不成立」終結。

另外，2021年7月期間，李男又尾隨女主任到女廁，她聽見上方隔板有詭異聲響，抬頭一看，發現手機架在廁所隔板上，提告妨害秘密，不過，經警搜索李住處，並未扣得不雅影像等證物，高雄地檢署處分不起訴。

去年6月，畢業典禮結束後，李疑混入人群伺機走到講台上，持手機朝女教務主任裙底偷拍，李男解釋是想上前解釋，消弭誤會，才會站在女主任後方等待，該校性平行政調查認定，性騷擾行為成立，不過，刑事部分，檢方經證人證述，仍處分不起訴。

女主任氣憤提告，主張李男為人師表，卻一而再、再而三作出如此天理難容之行為，依3次不法行為各求償20萬，總計60萬元。

就林主張3次事件，其中2021年事件，雖檢方處分不起訴，但於偵查時，李坦承有出現在女廁入口處，用IPHONE手機按下快捷鍵隨意亂拍及錄影，且雙方LINE對話中，李坦承有偷拍意思。審酌李男尚未達性侵害、性騷擾程度，但侵害女主任隱私權利，認李應賠償精神撫慰金12萬元，全案仍可上訴。

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