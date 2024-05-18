台中市從事搬家工的32歲陳姓男子，染上吸毒惡習，竟斜槓當起「快遞員」，運送外包裝印有「庫柏力克熊」毒咖啡包，警方透過大數據分析，掌握陳男進行毒品交易時，採偵防車前後包夾方式，順利逮捕陳男，查獲各式毒品及5萬多贓款，訊後將全案依毒品罪嫌移送法辦。

台中市刑大偵一隊日前網路巡邏，發現有暱稱「快打旋風 營業中24h」群組社團，疑似從事毒品咖啡包交易買賣，調查發現從事搬家工的陳男，染上施用毒品惡習後入不敷出，為增加收入，竟異想天開挺而走險，兼職從事販毒，擔任俗稱運毒小蜜峰。

警方專案小組運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以現場跟蒐掌握其行蹤，鎖定陳男駕車前往南屯區大墩十六街交易毒品之際，警方利用現場地形，駕駛偵防車採前、後包夾方式，阻擋其去路，陳男只能束手就擒。

警方在陳男身上及車內，查扣外包裝印有「庫柏力克熊」毒咖啡包30包、K他命6包、現金5萬3500元、分裝袋1批及手機2支等相關贓證物，訊後依《毒品危害防制條例》嫌移，經檢方偵結起訴在案。

台中市刑警大隊長李明道表示，毒品對社會造成嚴重危害，市民應該重視毒品問題並遠離其侵害，警方透過「7328警政策略」以科技手段追蹤、調查並採取行動，成功打擊了這起毒品犯罪活動，呼籲民眾若發現可疑的不法情事，應立即向警方報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，以確實保障社會安全與市民的健康。

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