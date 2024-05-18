2大金曲樂團麋先生與宇宙人同門好兄弟相識多年，日前在宇宙人《α：回到未來》20週年演唱會小巨蛋萬人舞台上首度合體獻唱〈你在哪裡〉，該曲17日正式公開，歌迷大讚「宇宙麋人」。此外，聲勢狂飆的麋先生及宇宙人好消息不間斷，麋先生甫以好評炸裂的專輯《都是浪漫害的》，獲第35屆金曲獎提名，3度問鼎最佳樂團獎，備受看好。而宇宙人《α：回到未來》演唱會也將於8月10日首度登上高雄巨蛋開唱。

〈你在哪裡〉是麋先生與宇宙人寫給歌迷、也唱給彼此的情書，記錄著去年冬天在歐洲巡迴演唱會為期10天的演出行，首度聯手在歐洲共演，踏上歐美搖滾天團酷玩樂團、魔力紅等曾站過的Live House「Scala London」舞台演出，從北歐到西歐，新鮮的體驗也激發他們靈感與想像，宇宙人主唱小玉與麋先生主唱聖皓散步於倫敦街頭，花了一個早上創作出來，聖皓透露：「現在聽到歌曲都會想起那10天的所有畫面，一起去表演、觀光、跟不同城市歌迷見面，很珍貴的回憶，藉由這首歌把不同的風景帶給大家。」

被問到歐洲行最印象深刻的場景，2團異口同聲大喊：「絕對是鯡魚罐頭，真的太臭了！」也回想起是阿奎特地買來朝聖，跟大家分享「是世界最臭的食物」，一打開大家真的馬上感受到強烈的氣味，印象超深刻一輩子忘不掉，還笑說：「我們記得是以諾跟聖皓勇敢嚐鮮，購買者阿奎卻聞到就受不了，後來沒有嘗試！」

宇宙人小玉也分享當時到英國表演時，除了演出也趁空檔跟很久沒見面的朋友在當地相聚，他說：「〈你在哪裡〉這首歌描寫的可能是感情，也可能是友情，想知道對方在那裡好不好。我們第一次到歐洲巡迴，認真感受到距離的遙遠，像是在瑞典也遇到從挪威來的歌迷，聽他們的故事，有時候覺得他們還滿辛苦的，離開習慣的環境，出去闖一闖，沒有家人的陪伴，那時候剛好是冬天，低溫給我滿孤獨的感覺。」

2團罕見地首度合作將各自的想法都搭進歌裡，沒想到出乎意料的和諧，阿奎說：「聽到DEMO，就可以看到那時候的風景、感覺到那時的天氣，所以很自然就知道怎麼搭配，大家分頭在自己家裡把自己對那時候的想像丟進歌裡，沒想到都很合，這首歌不像麋先生也不像宇宙人，但就是我們兩團結合起來的。」也將各團的特色、樂器編曲的部分顯現出來。