蔡英文總統談及兩岸議題。（影片來源／BBC News Youtube）

蔡英文總統即將卸任前她接受BBC專訪，談到兩岸議題，她表示台灣要靠自己，若中國大陸要武統台灣，勢必得付出高昂代價。

BBC報導，這次專訪提到許多兩岸議題，蔡英文總統指出，中國大陸國家主席習近平可能有某種計畫，但並非相當明確，因為世界情勢正在變化，對岸的情況也在變化。不過，在爆發烏克蘭戰爭後，許多民主國家似乎凝聚了「有意義的威懾力量」，只要謹慎面對，她認為還是很有可能維持和平局勢。蔡英文同時分析，北京攻台的代價龐大，北京領導人必須謹慎評估，是否願意付出代價。

此外，《BBC》提到，蔡英文任內推動不少性別平等政策，不但任命多名女性擔任政府高層，還出現大概是亞洲首位跨性別部長，並於2019年通過同婚法案。對此，蔡英文感到很驕傲，說通過同婚法案是一個艱難的過程，但最後能成功克服分歧，達成大家都能接受的方案。

蔡英文最後指出，「大家都能同意我們靠自己」，自己做決定、有自己的政治體制、軍隊、憲法等，具備一個國家的所有要素，只是沒有獲得足夠外交承認。