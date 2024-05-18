現在手機品牌眾多，各有優點，但有一派人卻是非iPhone不用。一名網友詢問，iPhone比很多品牌的手機貴，功能也沒有特別好，很好奇大家愛用的理由，是有什麼特殊功能，還是比較保值呢？引起網友熱議，出乎意料的是，多數網友的回答竟然是因為iPhone的手機殼比較好買。

一名網友日前在Dcard上分享，iPhone比其他品牌的手機貴不少，其實很多安卓手機的功能也不錯，很好奇果粉堅持用iPhone的理由是什麼，是真的比較好用嗎？還是有什麼特殊功能是安卓手機沒有的？還是單純就是用習慣了。

原PO表示，有些朋友說，會用iPhone是因為很保值，過了幾年再賣價錢也不錯，而且iPhone似乎可以用比較久，幾年都不會壞。

貼文引起網友討論，出乎意料的是，多數網友的回答與手機功能、保值無關，竟然只是單純的「手機殼好買」，「殼好買，我就那麼膚淺」、「蘋果手機就算是很久以前的型號，殼也都很好買到，但用安卓就無法」、「手機殼很好買，一些大廠基本不做三星或只做基本款，變化少」。

另有果粉說，手機、電腦、手錶和平板通通都是蘋果的，全部都能串連，真的很方便。