台灣新總統的困境：憤怒的中國大陸與分裂的議會－ BBC News

準總統賴清德5月20日即將就職，而他上任初期可能為美中未來4年的關係定下基調。

《彭博》（Bloomberg）新聞網17日分析指出，賴清德就職演說將受美國仔細檢視。美國前官員代表團將前來，尋求有關新政府對兩岸關係的戰略，以及北京反應等信號。

分析指出，賴清德在整場選戰中，對兩岸關係的相關政策都與總統蔡英文相去不遠。他說，台灣實質上是主權國家，並誓言加強軍力，以維持台海現狀。而取決於北京的反應，這可能會發生變化。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）說，賴清德會將像蔡英文一樣，設法取得平衡，但會隨著任期持續而做調整。「這主要取決於賴清德如何回應北京對他的態度。要是北京變得更敵對並咄咄逼人，賴清德很可能會做出相對的回應。」

以往的經驗顯示，總統就任的第一天，便可能決定兩岸關係。蔡英文2016年發表首次就職演說時，就提出了可能繼續與中方直接對話，但並未明言，台灣是中國的一部分。而北京很快就認為，她的提議不夠充分，直批蔡英文對「兩岸關係性質」態度模糊，「有如一份沒有完成的答卷」。