17日國會改革五法表決大戰，朝野從早到晚衝突不斷，藍綠立委共6人掛彩送醫。民進黨先使出攻城計，從四面八方試圖攻占主席台，藍營則死守主席台並保護立法院長韓國瑜，最終民進黨改以不斷要求重付表決方式拖延議事，後來立法院長韓國瑜宣布12點散會，21日院會繼續表決。對於昨日國會衝突，前立委郭正亮指出，院長韓國瑜宣布用「舉手表決」是很重要的一步，讓藍委人牆不會散掉，代表韓當時就是一定要過關，這背後有高手指點。

郭正亮昨在政論節目《頭條開講》表示，韓國瑜昨在院會宣布採用「舉手表決」這非常重要，因為如果藍委要回到座位用表決器投票，就無法用人牆把韓國瑜保護在裡面，一定要有人牆，讓韓國瑜宣布表決、讓議事人員可以宣讀條文、清算人數，若要回座位，人牆就會散掉，這代表韓國瑜一定要過關。

郭正亮指出，舉手表決加人牆這一招，就是前立法院長王金平經常在玩的，「總算有高手跟他講了」，本來會擔心韓漏掉這件事，讓人牆散掉，那高手是誰也不必多猜，反正這個策略是對的。宣讀條文、表決、議事人員點人數，人牆可以佔著不走。

郭正亮也說，以前王金平時代留下的傳統，就是「立法院長所在之處，就是主席台」，民進黨立委想衝進去，就是想占領主席台，但這沒有用，因為王金平那時候就做了法律解釋，「議長所在之處就是主席台」，當時大家都接受了。這一場衝突是「國民黨的成年禮」，終於轉大人了，不然都被當成是病貓。