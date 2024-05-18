香菜可以讓料理提味，不過一次用量不多，在市場或超市買一把常常用不完，放在冰箱2、3天就開始變黑，一名主婦教大家保存神招，只要把香菜插進寶特瓶內，在根部加水，冷藏保存，放2個月還新鮮翠綠。

一名女網友在臉書「家常菜」社團發文分享香菜的保存方法，先找一個寶特瓶，把中間剪開變上下兩半，將香菜插進瓶子內，加點水蓋過香菜根部，再把寶特瓶上半部蓋上，直立放進冰箱。原PO表示，這樣存放不占空間又能保鮮，不過記得大約3天換一次水。

這篇實用貼文引起熱烈討論，不少內行人也用同樣方法保存香菜，有網友實驗放了2個月仍新鮮翠綠；大家紛紛留言「家裡冰箱隨時有一瓶，室友超愛吃香菜的」、「買回家也是插在瓶子加水，放一個月都沒壞，想加香菜都有。」

農糧署曾傳授保存香菜的3種方法，第1是放冷藏，香菜噴水後用白報紙包起來，放進塑膠袋中綁緊，冷藏保存約3至5天；再來是泡水冷藏，清洗乾淨後放入裝有飲用水的保鮮盒，3天換1次水，可保存2至3周；最後則是冷凍，洗淨擦乾、去除根部再切段，放入保鮮袋冷凍，可保存1個月。