位在基隆港西15碼頭的戰技館下半年將完工，共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善。議長童子瑋建議，在不影響官兵訓練的情形下，可研擬適當時段開放市民使用。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

位在基隆港西15碼頭的戰技館，預計在今年下半年度完工，之後將交付海軍131艦隊官兵使用，戰技館共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善，主要是要讓海軍官兵訓練體能。日前基隆市議會議長童子瑋在參訪後認為，在不影響海軍訓練的情況下，若能利用適當的時段開放市民使用，恰好可補足西岸地區相對欠缺的運動設施資源。

位在基隆港西15碼頭的戰技館下半年將完工，共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善。議長童子瑋建議，在不影響官兵訓練的情形下，可研擬適當時段開放市民使用。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

據了解，戰技館共分3樓層，1樓為室內50公尺長的游泳池、2樓有籃球場、羽球場，3樓則有4百公尺長的室內跑道，提供海軍官兵體能與戰技訓練，整體空間規劃明亮、寬敞，運動時一旁就是可以眺望海景的大片帷幕玻璃。日前議長童子瑋主動前往參訪了解，對於戰技館擁有完善健體設施相當驚艷。

位在基隆港西15碼頭的戰技館下半年將完工，共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善。議長童子瑋（前排左二）建議，在不影響官兵訓練的情形下，可研擬適當時段開放市民使用。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

位在基隆港西15碼頭的戰技館下半年將完工，共有3層樓擁有室內泳池、綜合球場與跑道，運動設施相當完善。議長童子瑋（右二）建議，在不影響官兵訓練的情形下，可研擬適當時段開放市民使用。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋認為，基隆市區空間狹隘而多雨，且有港口分割東西岸，市民室內的運動需求難以滿足。而戰技館的位置正好能補足西岸地區相對欠缺的運動設施資源。

因此童提出建議，秉持「軍民一家、合作共榮」的精神，也達到擴大公眾使用、活絡場館與提升國軍形象的目標，未來海軍131艦隊的戰技館應適度向基隆市民與公共活動來開放使用。

童強調，在保障官兵體技能完整訓練的前提下，共同讓戰技館發揮最大的公共利益價值，讓戰技館開放與市民同享，未來戰技館也能舉辦全國級、全市級的體育賽事，讓基隆多一個新穎、安全的場地選擇。

童子瑋強調，之後會做地方與國防部間的橋樑，進行包含開放時段、收費與管制方式等多方面溝通，希望可以凝聚地方與中央的共識，順利促成一座象徵基隆市與國軍和諧共榮的運動中心。