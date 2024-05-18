韓國男神邊佑錫將於下月8日首度來台，在台大體育館舉辦「2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei」粉絲見面會，今天中午門票開賣，吸引5萬人同時在線瘋搶，超過1500張在1分鐘內完售，顯現他的超高人氣，主辦單位藝凱娛樂表示，目前尚有零星未完成結帳手續，至於網友們頻敲碗加場，他們接下來也會與韓方協調。

邊佑錫2010年以模特兒身份出道，並於2016年轉戰演員以韓劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》及韓影《20世紀少女》、《靈魂伴侶》中的演出逐漸展露頭角，近期更因主演韓劇《背著善宰跑》初嚐爆紅滋味，個人IG每天漲粉至少十幾萬在劇中多個「純愛戰神」的舉動，令觀眾每集都陷入瘋狂，他也決定獻出個人見面會初體驗，6月8日選擇台北作為出發的第1站。

更多粉絲見面會相關消息請洽藝凱娛樂官方臉書和IG。《背著善宰跑》則可至愛奇藝國際站收看，最後4集無字幕版於週一、週二晚間11點與韓國同天上架，中文字幕版於週二、週三上午10點更新。