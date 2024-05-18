國民黨、民眾黨共提國會改革法案昨（17）日在立法院會表決，但條文尚未處理完，可望在21日院會三讀，立法院民進黨團總召柯建銘今表示，完全通過以後，一定提釋憲。民進黨團副幹事長林楚茵批，「作票出來法案如果可以執行，台灣的民主真的就死掉了」。

民進黨團今早召開「黑箱！暴力！民主沈淪！國會擴權！」記者會。對於是否針對國會改革法案提釋憲，柯建銘表示，《立法院職權行使法》還沒有（表決）完全結束，到底通過什麼版本不清楚，他們講話都講不清楚，完全通過以後，一定提釋憲。

柯建銘強調，今天不是怕表決輸，最悲痛的就是說，沒收程序正義、違法表決，「沒有辦法在朝野協商、院會上好好談，這是我們最痛心的。」

民進黨團幹事長吳思瑤指出，釋憲內容標的、構成要件，除了對於通過違憲條文本文以外，對於程序不正義，違反該盡的一切規則，都是釋憲非常重要要件，都會蒐集，一併提出。

民進黨團副幹事長林楚茵說，作票鐵證在這，這樣的法案大家可以認同嗎？如果不提釋憲，不用其他動作，就這樣過了嗎？「作票出來法案如果可以執行，台灣的民主真的就死掉了」。

至於下周二院會，國民黨明後天可能會繼續排班守議場，柯建銘說，「國民黨出什麼招，我們都尊重」，但民進黨要怎麼做，可以在這裡講嗎？吳思瑤說，國民黨去太平島希望可以平安回來，周二再戰。