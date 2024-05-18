香港信報報導，歐盟執委會此前已就中國製潔淨能源產品是否在取得政府補貼下向歐盟傾銷進行調查，以及調查中資企業是否得到政府補貼，因而使歐洲企業處於不公平競爭的形勢，而最新調查動作劍指中國平軋鐵或平軋鋼。
歐盟執委會5月16日曾發出通告顯示，已於收到歐洲鋼鐵業商會Eurofer的投訴後，決定展開調查。執委會估計，調查在14個月內有結果，可能在7個月至8個月內向相關產品徵收臨時關稅。
歐盟再對中國祭出最新貿易調查，歐盟執委會宣布，就中國製平軋鐵或平軋鋼（flat-rolled iron or steel）產品進口，展開反傾銷調查。
香港信報報導，歐盟執委會此前已就中國製潔淨能源產品是否在取得政府補貼下向歐盟傾銷進行調查，以及調查中資企業是否得到政府補貼，因而使歐洲企業處於不公平競爭的形勢，而最新調查動作劍指中國平軋鐵或平軋鋼。
歐盟執委會5月16日曾發出通告顯示，已於收到歐洲鋼鐵業商會Eurofer的投訴後，決定展開調查。執委會估計，調查在14個月內有結果，可能在7個月至8個月內向相關產品徵收臨時關稅。
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