公路局太魯閣工務段在花蓮台8線120.8公里附近施工時，在路旁約近百公尺懸崖下，驚見一輛已燒毀的自小客車，車內有一具焦屍，一度懷疑是0403地震受害者。經警方漏夜清查，確認是已人間蒸發近2個月的42歲台中張姓子，警方調閱監視器發現，人車早於強震前，於3月25日行經合歡派出所前，排除地震因素致死，不過肇事原因正釐清調查中。

公路局太魯閣工務段人員17日在台8線120.8公里處關原段施工時，發現路旁懸崖下方有一輛燒毀的小客車，警方獲報到場查看，發現車輛四輪朝天翻覆，同時通報消防局特搜大隊協助到場搜救，憂心0403花蓮強震又添一死。

特搜隊員將男子遺體打包安置拉抬至路面。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

台中張姓男子失聯近2個月，被發現時已成焦屍。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

搜救人員下到約近100公尺深的懸崖下，發現男子被壓在車下已經死亡，合歡派出所透過幾乎已燒毀模糊的車牌，追查發現疑是台中失聯的張姓男子，張男行蹤不明，他的家屬曾於3月27日向台中警方報案失蹤。

因該處為陡峭邊坡，消防局特搜大隊人員協助將死者打包後，拉抬至路邊，交由警方處理。

新城警方調閱監視器影像，發現該輛車最後身影於3月25日凌晨零時許，沿台8線往東前進，行經合歡派出所前，距離事故路段約6公里；已通知張男在台中的家屬前來確認。其妻已確認死者為其丈夫。

合歡派出所長賴彼得說，當地海拔2400多公尺，而且是易落石區，一般車輛經過時會快速通過，不會停留，加上平日容易起霧，時隔近2個月後，才因公路局人員碰巧在附近施工，發現道路下方墜落車輛，才找到張姓男子。警方說現場路邊有護欄，警方也與消防局進一步調查，以釐清事故發生原因。