國中會考今明2天登場，結束首日上午考試後，有考生忍不住說，生平第一次大考，很緊張。（家長提供／曹婷婷台南傳真）

113年國中教育會考今明2天登場，台南考區共計1萬5362人應試，會考第一天上午考社會、數學，中午結束2科考試，不少考生鬆一口氣，有考生說，考試時一直覺得自己發燒，全身冒汗，但應該是「太緊張了」，至於社會、數學考題寫起來覺得還算得心應手，「難度算中等吧！」

國中會考今天登場，不少考生考完上半天考試都鬆了一口氣。（家長提供／曹婷婷台南傳真）

台南考區考場分布在台南一中、台南女中等18所學校，今年共開設434間一般試場、54間特殊試場，其中97名考生申請特殊應考服務，首日上午考場秩序良好，台南女中周邊一早雖有廟宇與健保署合辦健走活動，但上午9點前結束，並未影響考場秩序。

副市長葉澤山一早也代表市長黃偉哲前往國立台南二中巡視考場，除了解考生應試狀況，也致贈小點心並感謝試務人員協助各項行政事務。他也強調，因應會考，市府事先協調相關單位，針對考場周邊集會、施工、交通進行管制，讓考生能夠安心應試，同時也要求各考區試務會針對各考場試場電力、冷氣、照明進行檢測，並強化監試委員試務工作講習，務求會考試務工作零缺失。

會考第一天的考科依序為社會、數學、國文、寫作測驗，明天則是自然、英語閱讀和英語聽力。上午第一科社會科考完後，有考生直呼社會簡單，「寫起來比模擬考容易」，但也有考生說，題目看很久才下筆，「好多時事，題目很長！」

數學科緊接著在中午考完，不少考生鬆了一口氣，「總算結束了2科」，有考生說，考試時一直覺得自己發燒，全身冒汗，但應該是「太緊張了」，至於考題寫起來覺得還算得心應手，「難度算中等吧！」