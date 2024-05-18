高雄市區中央公園內有一處景觀生態池，昨（18日）晚深夜卻遭5名男子闖入，還拿停放在一旁高雄市公園處維護用的竹筏嬉戲，拍下影片上傳網路，遭網友砲轟「太危險」，公園處表示，已違反高雄市公園管理自治條例可處1500至9000元罰鍰，已協請警方協尋當事人。

根據民眾上傳「社會事新聞影音」平台影片，有5名疑似某校高中生，17日晚深夜11點，闖入高雄市中央公園內生態池，還拿停放在一旁的小筏，拍下影片發誓「會活著出海」、還說「會把船、槳歸位」，其中3人更跳上竹筏在池中划行，甚至站在筏上跳躍。

誇張行為引發網友撻伐，網友留言表示「太危險」，認為深夜嬉鬧划船，若不慎翻覆恐溺水，不過也有人說學生嬉鬧很正常，只是希望不要破壞公物。

據了解，該處所放逐筏為公園處放在該處，為生態池清掃落葉等維護使用，並非供遊客使用，公園處說將會加強固定工作筏，避免民眾誤闖使用造成危險。

高雄市公園處說，依據高雄市公園管理自治條例規定，公園內水池屬景觀用禁止戲水，違者可罰1500至9000元罰鍰，公園處將協請警方協助找人。新興分局警方則說，已主動聯繫影片內學生，並依規定調查函請事業主管機關處理。