林楚茵、吳思瑤淚崩！ 控「她」叫邱鎮軍把沈伯洋往下推 @ChinaTimes

立法院昨為國會改革法案上演肉搏戰，民進黨立委沈伯洋為攻占主席台，疑遭國民黨立委推下摔落主席台，有腦震盪症狀。沈今天表示，他因為自己保護自己，傷勢沒有那麼嚴重，只有腦震盪的程度，「但這就跟開槍殺人一樣，子彈沒有打中還是叫殺人未遂」，對於完全沒有底線的立委，予以最嚴厲譴責。

民進黨團今早召開「黑箱！暴力！民主沈淪！國會擴權！」記者會，對於目前傷勢，沈伯洋說明，主要是輕微腦震盪，暈眩、吐了幾次，肩膀挫傷，非常疼痛，主要傷勢在左半邊。

沈伯洋表示，昨醫生希望他不要再回去，因為現在太暈，昨天一直都覺得在地震。他說，本來就會發生因為肢體上的抗議，但是我們有一個底線，不希望有任何人因為這樣死亡，有人行動不便或慢性疾病，都會去提醒希望他們退到旁邊，但國民黨的委員有一些是不顧別人死活的。

他舉例，民進黨立委鐘佳濱委跳上主席台席後來翻滾到下面，被國民黨羅廷瑋鎖喉；民進黨立委郭國文委員也要跳上去主席台，他就在旁邊，國民黨立委洪孟楷直接把郭推下去，非常用力的推，那個高度推下來，要不是剛好後面有一個椅子，郭的傷勢一定會比他還嚴重。

沈伯洋指出，有委員知道有些動作有生命危險，只會先架著、擋著，就像拔河一樣，大家比力氣，不會去戳別人眼睛，不會去開槍打人心臟，但很多委員沒有管別人的死活，要嚴厲譴責。

沈伯洋指出，他因為自己保護自己，傷勢沒有那麼嚴重，只有腦震盪的程度，「但這就跟開槍殺人一樣，子彈沒有打中還是叫殺人未遂」，對於完全沒有底線的立委，予以最嚴厲譴責，因為會讓議事道德底線完全崩壞，現在法律規則已經被破壞了，如果連人跟人之間的尊敬跟道德底線都要破壞的話，那台灣真的會變成獨裁國家。

民進黨團幹事長吳思瑤問，立法院長韓國瑜有沒有打電會慰問過？沈伯洋回稱，沒有。吳批，這種國會議長，民進黨團總召柯建銘則說，不需要這種鱷魚的眼淚。

媒體詢問是否提告疑似推人的國民黨立委邱鎮軍？沈笑稱「我就不能說我跟律師討論，我自己就是律師」，柯建銘則補充，黨團再一起處理。沈表示，因為畫面看起來蠻多人，要釐清每一個人的角色。