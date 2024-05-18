黃霆睿〈笑著笑著就哭了〉MV邀請黃河演出。（相映音樂提供）

黃霆睿〈笑著笑著就哭了〉MV邀請庹宗華演出。（相映音樂提供）

創作才子黃霆睿（Ray）為人氣家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》獻唱片尾曲〈笑著笑著就哭了〉，MV特別邀請雙金鐘影帝庹宗華、黃河擔綱演出！2人精彩飆戲、聯手詮釋人生不得志賺人熱淚，精湛演技完美傳達了歌詞裡寫的人生起起伏伏過程中無數個微笑背後的苦笑與淚水，細膩、深刻的演出搭配動人的旋律，讓人不由自主地帶入情感。

Ray興奮說：「非常驚喜，完全沒想到可以請到兩位影帝出演這次的MV，看過黃河哥在《模仿犯》中的精湛演技，所以當知道這次是由他來詮釋又哭又笑的角色，真的非常驚喜也很期待。自己也很喜歡庹宗華庹哥在《關於我和鬼變成家人的那件事》以及《模仿犯》中對於爸爸的完美詮釋，後來得知庹哥也已經許久未拍攝MV，真的覺得非常榮幸也很感激。」

兩位影帝的演技與劇情讓Ray深深著迷，雖然自己的部分在早上就已經拍攝完畢，但他選擇在現場觀看直到午夜才離去，對於這麼多精彩畫面無法全部都剪輯進去MV覺得可惜，他嘆息：「只能說怪我歌寫太短了，太多好的劇情畫面都塞不下只能刪減。必須給BORU導演一個大大的讚，因為他說故事的方式還有對每個小細節的超講究態度，才會有現在的感動。」透露自己在第一次看完MV成品時，當下就忍不住眼眶泛淚。