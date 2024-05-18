中蒙草原夥伴-2024陸軍聯合訓練首次實兵實彈合練。圖為中方參訓官兵占領陣地。（解放軍報）

中蒙草原夥伴-2024陸軍聯合訓練首次實兵實彈合練。圖為中方參訓部隊突擊分隊向目標地域發起衝擊。（解放軍報）

大陸《解放軍報》18日報導，中國大陸與蒙古國「草原夥伴-2024」陸軍聯合訓練首次全要素、全過程實兵實彈合練，當地時間17日上午在蒙古國東戈壁省某訓練場舉行。

浩瀚戈壁，黃沙漫捲。10時許，隨著信號彈騰空而起，合練正式拉開戰幕。中蒙雙方參訓部隊按照「全縱深精打要害、多方向向心突擊、分區域清剿圍殲」的基本戰法，共同展開以應對非法武裝團體活動為課題的聯合訓練，在近似實戰的環境中，錘煉和提升協同作戰能力。

報導稱，訓練場戰鬥打響後，無人機迅速升空對目的地區域進行偵察，現場畫面即時回傳至聯合指揮所。經過綜合資訊研判，中方指揮員下達指令，左右翼突擊隊發起衝擊，車載反坦克飛彈、裝甲突擊炮等紛紛開火，對敵實施精準打擊。

隨即，中蒙雙方參訓部隊緊密協同，區分多路向敵核心區域快速推進。

「此次聯合訓練讓雙方對彼此的裝備性能和戰術戰法等方面有了更深刻的認識和瞭解，為交流戰法訓法、提高協同配合能力提供了實踐平台。」中方參訓分隊指揮員介紹，他們在此前的訓練中，針對打擊的準度、協同的精度、打法的熟練程度下功夫，力爭高標準完成此次聯訓任務。

合練結束後，中蒙雙方參訓指揮員在聯合作戰指揮所內展開行動復盤，圍繞存在的問題分析總結、精準施策，進一步細化完善聯合籌畫和戰法研究。接下來，中蒙雙方參訓部隊將進行正式實兵演練。