寬宏藝術（6596）宣布進軍海外開創演唱會經濟，首站插旗新加坡，預計7、8月設立子公司，安排台灣藝人赴星開唱打頭陣，最快第四季主辦首場演唱會。

同時，寬宏積極爭取韓國女子天團成員來台開唱等多個案源。寬宏第二季營運動能以音樂劇為主，第三季主辦多場小巨蛋演唱會，包括首度來台之四大名劇《西貢小姐》、已完售的鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇《媽媽咪呀》國家戲劇院7場等。

法人估，演唱會毛利率約25％，音樂劇毛利率更高約35％。從寬宏已知展演內容來看，今年營運可望維持去年高水準，去年每股稅後純益（EPS）5.94元、賺逾半個股本，若再取得國外大咖藝人演唱會主辦權，今年有機會拚贏去年。

寬宏去年因處分宏碁資訊（6811）獲利3,000萬元，今年雖少了業外挹注，但本業展演場次較去年增加；轉投資部分，目前投資運動休閒股展逸（5798）及鍇睿國際，展逸今年計畫登錄興櫃。

寬宏今年首季合併營收6.33億元，季增54％、年增229％，寫單季新高，稅後純益7,326萬元、年增167％，每股稅後純益（EPS）2.22元，創同期高；4月營收5,821萬元、年增52.84％，累計前四月營收約6.91億元、年增187.07％。

第二季營運重點音樂劇《西貢小姐》5月底開始巡演，6、7月台中、高雄接著登場，台北7月加場演出，總計全省巡迴34場，主要營收貢獻在6、7月。

演唱會經濟持續衝，包括原子邦妮北流演唱會1場、周蕙北流演唱會1場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會1場，台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共7場等。