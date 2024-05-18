警察日常除了處理社會案件，偶爾也會遇上難以解釋的靈異現象。對此，員警張興華回憶新北市永和區2021年間曾發生一起震驚社會的分屍人彘案，透露案情裡多處脈絡「冥冥中自有註定」，並稱死者亡魂曾兩次託夢，第一次是懇求警方繼續尋找散落的殘肢，第二次則是當他破案逮兇以後，死者入夢向他表達謝意，讓他不禁感慨，「真的很玄」。

新北市永和警分局，時任偵查小隊長張興華回憶，當天大家正執行勤務，忽然接獲民眾報案，指稱瓦磘溝水面出現無頭、無肢幹的屍體。警方趕抵後隨即拉起封鎖線，將發黑的屍體打撈上岸，經鑑識人員初步勘驗，該具屍體僅穿四角內褲，頭部連頸切斷，雙手也遭齊肩斬斷，雙腿僅剩一半大腿連接軀幹，形同「人彘」。

警方繼續尋找殘肢，但由於屍體被水浸泡，切口處已嚴重腐壞，員警僅能目測死者身份為男性，並將此案列為無名屍。「當下我們只有發現那個軀幹，其他部位都沒有找到。」張興華表示，全程僅5公里多的瓦磘溝水流湍急，無法確定屍體從何處飄來。

兇手落網後，但屍塊遲未尋獲。警方調閱監視畫面，發現屍塊被丟入垃圾車，最後被運往八里焚化爐焚化。（圖 / 中時資料照）

對此，張興華在命案現場，心裡默默向死者說，「祢今天發生不幸的事情，我們是來幫祢的，但我們目前沒有任何可以辨識祢身份的東西，如果祢需要幫忙，來找我。」當天半夜回到家，張隨即在夢裡看見一個老人渾身發抖，向他哭訴冤屈，懇求警方能盡快破案、還他公道，並繼續尋獲其他散失的身體殘肢。

「我已經幫祢完成了，可是其他的手、腳，我們真的找不到，但我們已經可以辨識出身份，事情算是告一段落了，祢就放下怨念，跟菩薩修行吧。」時隔一個多月，張興華再次夢見被害老人，不過老人這一次卻僅僅衝他微笑點頭，已然沒有第一次入夢的哀怨神情。

「警察工作不就是做功德嘛。」張興華回顧本起案件，表示若非前一天的大雨，警方或許無法得知屍體從哪一處沖下來，也沒有確切的時間和地點進一步釐清，並稱，「所以我覺得冥冥之中註定就是讓那個民眾出現，包括本來找不到手腳，但頭顱竟卡在宮廟前面…真的很玄，所以不能做壞事。」

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