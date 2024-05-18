39歲TVB旗下女星林熹瞳擁有32C上圍和甜美臉蛋，曾演過電視劇《再見·枕邊人》、電影《我們停戰吧》，2020年她和圈外男友何思哲結婚，隔年兩人一度做人成功，但後來胎兒沒心跳小產。16日她突然寫下36字，感性表示謝謝多年陪伴，現在決定轉換方式互相守護，疑暗示離婚。

林熹瞳過去最知名的緋聞是和大她34歲的香港漫畫家黃玉郎秘戀，兩人還合開電影公司，2017年黃玉郎在黃百鳴見證下，向小37歲的女友Cass Fong下跪求婚，Cass Fong一度發文疑似批評林熹瞳「滿口謊言」，對此，當時林熹瞳接受《香港01》訪問，表示對方說的都不是真的，並考慮提告。

林熹瞳發文暗示離婚。（圖／翻攝自rachellam1016 IG）

4年前林熹瞳與何思哲結婚，隔年林熹瞳發文承認懷孕8周又4天後小產，並表示孩子離開後她封閉了自己一陣子，誰都不想見，除了她老公，因為狀態太差、人變醜，滿心憤怒跟哀痛，完全不敢見朋友，更別說是工作。林熹瞳回憶那兩個月孩子為她帶來很多快樂，還會天天跟孩子說話，沒想到跟寶寶僅有兩個月的連結如此深，她覺得是未出世的孩子當時在照顧她，讓她變得樂觀積極開心，可惜沒緣分當孩子的媽媽，只能和先生好好跟小孩道別。

然而近日，林熹瞳突然發文說：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」，網友紛紛猜測是否是「官宣」離婚，《星島頭條》聯繫林熹瞳本人，暫未得到任何回應。