戴愛玲17日舉辦《FOREVER 21》演唱會。（這方娛樂提供）

戴愛玲17日舉辦《FOREVER 21》演唱會。（這方娛樂提供）

戴愛玲17日舉辦《FOREVER 21》演唱會。（這方娛樂提供）

戴愛玲昨（17日）在Zepp New Taipei舉辦《FOREVER 21》演唱會，首度翻唱許多未曾演出的經典曲，詮釋各種不同風格歌曲，從火熱拉丁、搖滾到浪漫抒情等，各種經典讓全場觀眾一下跟著跳舞一下跟著激動合唱，讓戴愛玲表示在台上看著大家如此投入感到相當過癮，笑說有如回到21歲在Pub駐唱時光。

演唱會開場，戴愛玲以一身銀色閃亮洋裝華麗登場演唱瑞奇馬丁的〈A Cup of Life〉，充滿中南美風情的旋律，瞬間點燃全場氣氛；緊接著李玟的〈真情人〉、張惠妹〈Bad Boy〉、拉丁女神夏奇拉的〈Whenever Whenever〉與自己的〈我該得到〉更讓觀眾跟著大合唱。除了讓現場瞬間熱情如火，她更演唱一系列西洋金曲；歌迷甜誇她一身勁裝「超辣」，她笑說：「我也覺得我今天超辣，這場演唱會是我出道以來第一次一口氣唱這麼多不同人的歌，所以大家今天聽我唱之餘，如果聽到自己有回憶的歌也可以一起跟著我唱。」

提到「Forever 21」，戴愛玲分享自己當年21歲時在Pub駐唱的時光：「我當時簽約在Pub駐唱，邊唱邊錄我的第一張專輯《Magic》，讓我想到我的初戀也是在那時，也是因為談了戀愛，所以唱起情歌來心情特別不同。」

透露當年的初戀是同一家Pub的服務生，對方當時也是大學生，每當戴愛玲在台上唱歌時，他就會靠在一旁的牆上看著她，直到有一天點歌要寫點歌單的時候，戴愛玲才突然收到對方寫的紙條，上面寫著「我可以約妳吃飯嗎？」因此展開這段戀愛。戴愛玲笑說：「當時我答應了，但後來覺得好像答應的太快。」接著她話鋒一轉，大笑道：「我忘記我媽媽今天也有來了！」當場不小心自揭數年前媽媽至今未知的初戀往事。

好人緣的戴愛玲也介紹了當天在場支持的朋友，包括A-Lin、楊謹華、范逸臣、戴佩妮、黃莉、蔡旻佑、傅薇、Saya、桑布伊、田中千繪、夏于喬、林書宇、阿布絲、呂薔、DENA...等都到場觀賞表演，讓戴愛玲感動不已。