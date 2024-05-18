準總統賴清德就職在即，友邦訪團紛紛抵台。外交部表示，非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世應中華民國台灣政府邀請，訂於18日至23日偕王妃芙姬雅妮搭乘專機來台，出席我國第16任總統、副總統就職典禮。外交部表示，我國與史國邦誼逾55年，此次恩史瓦帝三世來訪更彰顯邦誼穩固。

外交部指出，此行是恩史瓦帝三世自1986年即位以來第19次訪台，隨行成員除多位史國王室成員外，還包括外交暨國際合作部部長戴柏莉、商工暨貿易部部長庫馬羅及中央銀行總裁蒙尼斯等內閣部會首長。

外交部表示，恩史瓦帝三世這次訪台期間重要行程包括出席我國第16任總統、副總統就職典禮、第15及16任總統國宴，與我國新任總統會談及見證台史兩國簽署多項合作文件，並將會晤史瓦帝尼駐台名譽總領事南緯實業董事長林瑞岳，及華南銀行副董事長林知延。

外交部說明，我國與史瓦帝尼王國建交超過55年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴，恩史瓦帝三世訪台出席我新任總統就職典禮，更是兩國邦誼穩固的最佳證明。外交部對於恩史瓦帝三世及史國政府歷年來持續在國際場域為我國發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等重要國際組織及相關機制表達誠摯感謝，並將持續深化兩國密切友好的合作關係。