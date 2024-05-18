民進黨團幹事長、副幹事長吳思瑤、林楚茵今天在記者會上淚崩，控訴國民黨立委呂玉玲叫國民黨立委邱鎮軍把沈伯洋往下推，「要組個律師團，針對昨天這種蓄意殺人的諸多行為，這是謀殺」。（摘自民進黨團YT／楊亞璇台北傳真）

民進黨團幹事長、副幹事長吳思瑤、林楚茵今天在記者會上淚崩，控訴國民黨立委呂玉玲叫國民黨立委邱鎮軍把沈伯洋往下推，「要組個律師團，針對昨天這種蓄意殺人的諸多行為，這是謀殺」。（摘自民進黨團YT／楊亞璇台北傳真）

林楚茵、吳思瑤淚崩！ 控「她」叫邱鎮軍把沈伯洋往下推 @ChinaTimes

民進黨立委沈伯洋昨在立法院頭部摔落在地引起腦震盪。民進黨團幹事長、副幹事長吳思瑤、林楚茵今天在記者會上淚崩，控訴國民黨立委呂玉玲叫同黨立委邱鎮軍把沈伯洋往下推，「要組個律師團，針對昨天這種蓄意殺人的諸多行為，這是謀殺！」

民進黨團今早召開「黑箱！暴力！民主沈淪！國會擴權！」記者會，總召柯建銘、吳思瑤、林楚茵、洪申翰、沈伯洋出席。林楚茵哽咽表示，她其實是個滿會忍的人，不輕易流眼淚，但她想給沈伯洋一個擁抱。

林楚茵說，她很後悔在上一屆國會做了一件事情，當時她被呂玉玲咬了，傷勢罪證確鑿，她提告傷害罪，但民進黨團總召柯建銘勸她，立法院全武行在所難免，以和為貴，所以她後來就撤告了，但她的律師告訴她不會輸。

此時，林楚茵語氣更激動，痛哭表示「我為什麼難過，是因為壞人不會變，我們只有自己堅強起來」。她指控，呂玉玲就是那個叫邱鎮軍把沈伯洋往下推的人，「我真的很難過，我為什麼要撤告，如果告到底，這個人也許就不會這樣子對沈伯洋了。」並起身給予沈伯洋一個擁抱。

一旁的吳思瑤也難過拭淚，吳附和說，「對呀，應該告到底，這些壞人不會變，國民黨不會變，我們不能向這些罪犯低頭，要組個律師團，針對昨天這種蓄意殺人的諸多行為，這是謀殺」。