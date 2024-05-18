網路上充斥各式假投資真詐財及求才陷阱要小心！彰化1名年僅20歲的施姓女子，就誤信「月薪3萬5000元，保證輕鬆、安全」的網路求才廣告，成為詐騙集團取款車手，在日前第1次出任務，向誤信假投資的鄭男面交取款時，遭警方埋伏逮捕，鄭男保住了110萬元退休金，施女則被依詐欺及《洗錢防制法》移送法辦。

和美分局16日接獲民眾報案稱疑似有車手面交情事，派遣和美派出所及大霞派出所員警前往埋伏，在和美鎮愛渾路與仁澤路口查獲施姓詐欺車手，並當場查扣110萬元、工作識別證、印章、收據、工作手機等相關證物。

年僅20歲的施姓女子，誤信網路求才廣告，成為詐騙集團取款車手，在日前第1次出任務，向誤信假投資的鄭男面交取款時，遭警方埋伏逮捕，警方當場查扣110萬元、工作識別證、印章、收據、工作手機等相關證物。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

年僅20歲的施姓女子，誤信網路求才廣告，成為詐騙集團取款車手，在日前第1次出任務，向誤信假投資的鄭男面交取款時，遭警方埋伏逮捕，警方當場查扣110萬元、工作識別證、印章、收據、工作手機等相關證物。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

施女被逮後向警方表示，因為正在找工作，於IG軟體上看到廣告刊登月薪3萬5000元，保證輕鬆、安全，而加入詐騙集團當車手，這次是第1次出任務就被警方逮捕。施女訊後被依詐欺及《洗錢防制法》移送彰化地方檢察署偵辦。

受害的鄭男（48年次），已退休，他則是誤信詐騙集團慣用的股票假投資詐欺手法，以為加入股票投資穩賺不賠，第一次就將大筆老本110萬元面交給施女，經警方告知後，才驚覺被騙上當。

警方呼籲民眾，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」等投資訊息均是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。