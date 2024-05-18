立法院17日從早到晚衝突不斷，桃園市長張善政今（18日）出席公開行程，被問到看法，僅回答13個字，「我們桃園市講桃園的事情，謝謝」，對於相關爭議並不評論。
國會改革五法昨（17日）進行表決大戰，朝野從早到晚衝突不斷，藍綠立委共6人掛彩送醫。衝突包含民進黨先使出攻城計，從四面八方試圖攻占主席台，藍營則死守主席台並保護立法院長韓國瑜。然而，經過朝野全武行亂鬥、2次韓國瑜召集協商，藍白皆無法與民進黨達成共識，最後韓國瑜宣布晚間12點散會，21日院會繼續表決。
立法院17日從早到晚衝突不斷，桃園市長張善政今（18日）出席公開行程，被問到看法，僅回答13個字，「我們桃園市講桃園的事情，謝謝」，對於相關爭議並不評論。
國會改革五法昨（17日）進行表決大戰，朝野從早到晚衝突不斷，藍綠立委共6人掛彩送醫。衝突包含民進黨先使出攻城計，從四面八方試圖攻占主席台，藍營則死守主席台並保護立法院長韓國瑜。然而，經過朝野全武行亂鬥、2次韓國瑜召集協商，藍白皆無法與民進黨達成共識，最後韓國瑜宣布晚間12點散會，21日院會繼續表決。
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